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Свердловчанин сел на 10 лет за нападение на продавца в Тюмени17 января в 11:35

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Он ударил ножом 18-летнюю девушку.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 33-летнему свердловчанину, который тяжело ранил ножом 18-летнюю продавщицу. Мужчина проведет 10 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свердловчанин жил в Тюмени без регистрации. 19 сентября 2016 года он, напившись, отправился за "догоном" в магазин "Дельвер". Покупатель взял с витрины водку и, урожая ножом продавцу, потребовал деньги из кассы. Девушка начала звать на помощь. Тогда преступник дважды ударил ее ножом в живот и скрылся.

В тот же вечер он уехал на попутке в Екатеринбург. На следующий день его задержали полицейские. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

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