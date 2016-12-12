Свердловчанин сел на 10 лет за нападение на продавца в Тюмени17 января в 11:35
- Текст
Он ударил ножом 18-летнюю девушку.
Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 33-летнему свердловчанину, который тяжело ранил ножом 18-летнюю продавщицу. Мужчина проведет 10 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Свердловчанин жил в Тюмени без регистрации. 19 сентября 2016 года он, напившись, отправился за "догоном" в магазин "Дельвер". Покупатель взял с витрины водку и, урожая ножом продавцу, потребовал деньги из кассы. Девушка начала звать на помощь. Тогда преступник дважды ударил ее ножом в живот и скрылся.
В тот же вечер он уехал на попутке в Екатеринбург. На следующий день его задержали полицейские. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Новости по теме:
Свердловчанина будут судить за нападение на продавца в Тюмени
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
17 января в 20:23
Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым
Через Донбасс.17 января в 20:00
Пермский депутат пойдет под суд за растрату
Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.17 января в 19:28
Компанию Новикова признали банкротом
За долг в 12 миллионов.17 января в 18:59
Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом
У него были повреждены внутренние органы.17 января в 18:49
На ММК найдены трое погибших от угарного газа
Их личности устанавливаются.17 января в 18:46
"Уралбройлеру" снова грозит банкротство
У предприятия долг в 380 тысяч рублей.17 января в 18:45
Мотоцикл "Урал" укомплектовали водкой и консервами
В честь юбилея.17 января в 18:36
Южный и Средний Урал возглавили антилидеров экологического рейтинга
Дело швах.17 января в 18:33
Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев
Они арестованы.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.17 января в 18:26
Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
И содержание детей.17 января в 18:23
В Екатеринбурге на Блюхера полыхал автосервис
Пострадавших нет.17 января в 18:16
Эпидемия гриппа накрыла Южный Урал
За неделю слегли более 37 000 человек.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 18:05
Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца
До 18 марта.
-
12 декабря 2016 в 18:32
Тюменка достала нож из сапога и зарезала обидчика
Ей помог сожитель.08 декабря 2016 в 16:24
Зарезавший жену и тещу тюменец сел на 19 лет
Также он должен заплатить штраф.28 ноября 2016 в 19:39
Убивший многодетную тюменку разносчик пиццы признал вину перед ВС РФ
Приговор вступил в силу.02 ноября 2016 в 11:31
Свердловчанина будут судить за нападение на продавца в Тюмени
Он дважды ударил девушку ножом.24 октября 2016 в 16:09
Поджигатель продавца комиссионки в Тюмени получил 21 год
Колонии строгого режима.24 августа 2016 в 18:25
В Тюмени рецидивист сел на 4 года за нападение на курьера
Которого он ударил сковородой.06 июня 2016 в 13:46
Суд приговорил киллера Замольскиса к 16 годам колонии
Строгого режима.15 марта 2016 в 18:02
Предполагаемому убийце продавца Second Hand в Тюмени грозит пожизненное
Дело передано в суд.11 января 2016 в 16:38
Екатеринбуржца наказали за нападение с ножом в психбольнице
Он приговорен к трудотерапии.17 января в 14:52
Житель Верхотурья сел на 11 лет за убийство соседа
Который требовал тишины.
Главные новости
- 17 января в 19:28Компанию Новикова признали банкротом
- 17 января в 18:26Гаффнер попросил у суда денег на жизнь
- 17 января в 16:45На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда
- 17 января в 16:40Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"
- 17 января в 15:05Эпидпорог по гриппу в Екатеринбурге превышен вдвое
Аналитика
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.