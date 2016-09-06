На скамье подсудимых - директор стройкомпании.

В Перми директор строительной компании "СтройСфера" предстанет перед судом по обвинению в хищении 235 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, с января 2011 по январь 2013 года мужчина присвоил себе средства, внесенные гражданами по договорам займов и участия в долевом строительстве, а также векселя крупного российского банка. Деньги и ценные бумаги предназначались для строительства 18-этажного дома в Перми на улице Толмачева.

В результате компания обанкротилась, а около 80 граждан остались ни с чем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры. Общий ущерб составил 235 миллионов рублей, из которых 150 миллионов – средства дольщиков. Остальное – долги перед кредиторами.