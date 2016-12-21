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Троих тюменцев отправили за решетку за групповое изнасилование17 января в 13:24

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Им дали от 4 до 6 лет.

Суд вынес приговор троим жителям Тюмени, признав их виновными в групповом изнасиловании.

Преступление было совершено 18 сентября 2016 года в доме на Урайской. Подсудимые несколько часов избивали и насиловали 28-летнюю знакомую.

Молодые люди проведут за решеткой от 4 до 6 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

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