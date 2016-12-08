Житель Верхотурья сел на 11 лет за убийство соседа17 января в 14:52
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Который требовал тишины.
Верхотурский райсуд вынес приговор местному жителю за убийство соседа. Он проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В августе 2016 года подсудимый с приятелями распивал алкоголь в своей квартире. К нему зашел сосед, который попросил всех разойтись: шумная компания мешала его семье отдыхать. "Виновник торжества" решил продолжить разбирательства на улице - между мужчинами завязалась драка, в ходе которой сосед получил удар ножом в живот.
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