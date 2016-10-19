Чекисты нагрянули с обысками в УМВД по Екатеринбургу17 января в 13:01
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В ОБЭП.
17 января 2017 года сотрудники УФСБ по Свердловской области нагрянули в УМВД по Екатеринбургу.
Следственные действия проходят в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (Фрунзе, 74), сообщил "Уралинформбюро" представитель УФСБ. От более подробных комментариев он воздержался.
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