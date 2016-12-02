Он скончался в больнице.

34-летний челябинец скончался в больнице после уличного конфликта со стрельбой на улице Молодогвардейцев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу, побоище произошло днем 16 января 2017 года. Доставленный в больницу участник конфликта скончался ночью 17 января. "В данный момент мы ждем передачи материалов дела из полиции", - уточнили в региональном СУ СКР.

По данным местных СМИ, по подозрению в преступлении разыскивается 29-летний житель Кургана. Между мужчинами якобы вспыхнул конфликт, в ходе которого зауралец избил челябинца, а потом несколько раз выстрелил в него.