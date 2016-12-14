×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Отцу отравившегося алкоголем 3-летнего южноуральца грозит срок17 января в 14:23

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Еманжелинска, который напоил 3-летнего сына пивом до потери сознания.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения южноуральцу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. По статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

3-летнего ребенка доставили в больницу с тяжелым алкогольным отравлением 14 января 2017 года. Пивом ребенка напоил пьяный отец. Мать не могла остановить супруга, пока на вызов не прибыла полиция. После оказания медицинской помощи мальчика отправили домой.

Семья состоит на учете как неблагополучная. Кроме мальчика, родители воспитывают еще двоих детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus