Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Еманжелинска, который напоил 3-летнего сына пивом до потери сознания.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения южноуральцу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. По статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

3-летнего ребенка доставили в больницу с тяжелым алкогольным отравлением 14 января 2017 года. Пивом ребенка напоил пьяный отец. Мать не могла остановить супруга, пока на вызов не прибыла полиция. После оказания медицинской помощи мальчика отправили домой.

Семья состоит на учете как неблагополучная. Кроме мальчика, родители воспитывают еще двоих детей.