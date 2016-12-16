И тут же амнистировали.

В Екатеринбурге к году ограничения свободы приговорили заведующего отделением одной из больниц, по вине которого 15-летняя пациентка получила ожоги во время операции. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Однако подсудимый был освобожден от ответственности по амнистии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР, в отношении главврача больницы вынесли представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь.

Инцидент произошел 6 февраля 2015 года. При проведении хирургической операции 15-летней девушке подсудимый применил дефибриллятор. От его разряда вспыхнуло операционное белье. Пациентка получила ожоги лица, шеи и плеча второй и третей степени. В рамках расследования дела был проведен ряд сложных экспертиз, следователи допросили порядка 30 свидетелей.

Ранее суд уже обязал больницу выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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