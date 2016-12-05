В Надыме многодетная мать едва не зарезала сожителя17 января в 15:33
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Защищаясь.
В Надыме 32-летняя мать троих детей едва не зарезала сожителя, отбиваясь от него.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, инцидент произошел 22 декабря 2016 года. Пострадавший обратился в больницу спустя несколько дней с множественными ранениями и повреждением бедренной артерии. Пытаясь выгородить сожительницу, он сообщил, что его ранили неизвестные в драке на улице.
В ходе разбирательства выяснилось, что пара поссорилась, и мужчина распустил кулаки. Женщина не могла вырваться и, схватившись за нож, нанесла ему несколько ударов. Затем она оказала сожителю первую помощь и остановила кровотечение.
Возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Многодетная мать находится под подпиской о невыезде.
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