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Расчленившая сожителя челябинка проведет за решеткой 9,5 лет17 января в 16:05

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Останки до сих пор не нашли.

Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в убийстве сожителя. Женщина проведет 9,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено 13 августа 2015 года. Челябинка поругалась с сожителем и ударила его ножом в шею. Тело она расчленила в ванной, останки выбросила на мусорку в разных районах города. Их до сих пор не нашли.

В ходе предварительного следствия и на первых судебных заседаниях женщина признала вину, в деталях описав содеянное. Позже она заявила, что оговорила себя - якобы мужчина жив.

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