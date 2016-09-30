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В Екатеринбурге поймали двух наркоторговцев17 января в 17:20

  • Текст

Им грозит 20 лет.

Полицейские задержали в Екатеринбурге двух местных жителей 18 и 19 лет по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков. Молодые люди арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, одного из подозреваемых поймали на территории Уралмаша, когда он делал "закладки". У молодого человека изъяли 60 свертков "синтетики" массой 29 граммов. По месту жительство у него нашли еще 53 грамма наркотика.

При проведении проверки была установлена личность второго подозреваемого. По имеющейся информации, именно он приобрел партию наркотиков и организовал сбыт.

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