Им грозит 20 лет.

Полицейские задержали в Екатеринбурге двух местных жителей 18 и 19 лет по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков. Молодые люди арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, одного из подозреваемых поймали на территории Уралмаша, когда он делал "закладки". У молодого человека изъяли 60 свертков "синтетики" массой 29 граммов. По месту жительство у него нашли еще 53 грамма наркотика.

При проведении проверки была установлена личность второго подозреваемого. По имеющейся информации, именно он приобрел партию наркотиков и организовал сбыт.