Мальчика не хватились в течение 1,5 часов.

Побег 5-летнего мальчика из тюменского детсада обернулся уголовным делом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, оно возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Инцидент произошел днем 9 января 2017 года. Ребенка, гуляющего по улице в 35-градусный мороз, заметила парикмахер. Она вызвала полицейских. Пока правоохранители выясняли имя малыша, его заметила проезжающая мимо мать.

Оказалось, что дошкольник прогулял в одиночестве в течение 1,5 часов. В ДОУ даже не заметили его исчезновения.

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