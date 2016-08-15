×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганскому "палачу" продлили арест на 2 месяца17 января в 18:05

  • Текст

До 18 марта.

17 января 2017 года Курганский горсуд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в кровавой расправе над семьей Олега Евсеева. 25-летнего Сохибжона Мамасолиева оставили за решеткой до 18 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Тела трех человек - начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда соцстрахования, его супруги и их совершеннолетней дочери - нашли 16 ноября 2016 года в частном доме в деревне Лукино (Кетовский район). 18 ноября поймали подозреваемого. Он во всем сознался.

Новости по теме:
В Зауралье пойман предполагаемый убийца семьи из трех человек
Зауральцы идут по следу убийцы семьи
Главой убитой в Зауралье семьи был сотрудник Фонда соцстрахования

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus