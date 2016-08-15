До 18 марта.

17 января 2017 года Курганский горсуд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в кровавой расправе над семьей Олега Евсеева. 25-летнего Сохибжона Мамасолиева оставили за решеткой до 18 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Тела трех человек - начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда соцстрахования, его супруги и их совершеннолетней дочери - нашли 16 ноября 2016 года в частном доме в деревне Лукино (Кетовский район). 18 ноября поймали подозреваемого. Он во всем сознался.

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