В суде.

Городской суд Озерска 17 января допросил Кристину Юревич – супругу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Она в качестве свидетеля ответила на вопросы, касающиеся уголовного дела в отношении бывшего сенатора Константина Цыбко, передает "Уралинформбюро".

Показания Юревич давала посредством видеоконференцсвязи из Москвы. Они преимущественно касались 9 июля 2011 года – дня, когда, по версии следствия, Цыбко запросил с Евгения Тарасова вознаграждение за помощь в назначении того сити-менеджером Озерска. В материалах дела утверждается, что они встречались в ресторане "Грузинский дворик" в селе Кузнецкое, а на рандеву присутствовал Николай Сандаков – на тот момент помощник губернатора Челябинской области.

Супруга бывшего главы региона рассказала, что Цыбко вместе с ней и ее супругом 9 июля прилетел из Мюнхена в Челябинск. После этого компания отправилась на отдых на Шершневское водохранилище, а затем к общему знакомому на Увильды. По словам Юревич, расстались они с бывшим сенатором только поздним вечером.

Стоит отметить, что ранее свое присутствие в "Грузинском дворике" опроверг Николай Сандаков, по словам которого он 9 июля отдыхал с семьей в Сатке.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере Константину Цыбко было предъявлено в декабре 2014 года. Следствие полагает, что 1,5 миллиона рублей он получил от Тарасова за содействие в карьерном росте и еще 10 миллионов от гендиректора треста "Магнитострой" Олега Лакницкого за помощь в развитии бизнеса.