Он арестован на 12 суток.

В Екатеринбурге следователи начали проверку громкой истории с таксистом, который за рулем Lada протащил за собой сотрудника ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 15 января 2017 года на улице Челюскинцев около дома №27. Автоинспектор остановил автомобиль для проверки документов. 41-летний водитель зажал руку полицейского в окне и начал движение. Стекло он опустил только через несколько сотен метров. Сотрудник ГИБДД остановил первую попавшуюся машину и нагнал нарушителя.

Врачи диагностировали у полицейского перелом берцовой кости.

Следователи опрашивают участников случившегося и очевидцев. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью инспектора, проводится судмедэкспертиза.

Сегодня суд арестовал таксиста на 12 суток.

Новости по теме:

В Екатеринбурге таксист протащил за собой автоинспектора