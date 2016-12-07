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СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем17 января в 18:30

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Он арестован на 12 суток.

В Екатеринбурге следователи начали проверку громкой истории с таксистом, который за рулем Lada протащил за собой сотрудника ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 15 января 2017 года на улице Челюскинцев около дома №27. Автоинспектор остановил автомобиль для проверки документов. 41-летний водитель зажал руку полицейского в окне и начал движение. Стекло он опустил только через несколько сотен метров. Сотрудник ГИБДД остановил первую попавшуюся машину и нагнал нарушителя.

Врачи диагностировали у полицейского перелом берцовой кости.

Следователи опрашивают участников случившегося и очевидцев. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью инспектора, проводится судмедэкспертиза.

Сегодня суд арестовал таксиста на 12 суток.

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