СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем17 января в 18:30
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Он арестован на 12 суток.
В Екатеринбурге следователи начали проверку громкой истории с таксистом, который за рулем Lada протащил за собой сотрудника ГИБДД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 15 января 2017 года на улице Челюскинцев около дома №27. Автоинспектор остановил автомобиль для проверки документов. 41-летний водитель зажал руку полицейского в окне и начал движение. Стекло он опустил только через несколько сотен метров. Сотрудник ГИБДД остановил первую попавшуюся машину и нагнал нарушителя.
Врачи диагностировали у полицейского перелом берцовой кости.
Следователи опрашивают участников случившегося и очевидцев. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью инспектора, проводится судмедэкспертиза.
Сегодня суд арестовал таксиста на 12 суток.
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