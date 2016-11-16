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Суицид курганца в полиции обернулся уголовным делом17 января в 18:59

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У него были повреждены внутренние органы.

Следователи возбудили уголовное дело после суицида 37-летнего жителя Кургана в отделении полиции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. Оно заведено по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Инцидент произошел в ночь на 4 января 2017 года. Пьяного мужчину доставили в отдел полиции №5. Он свел счеты с жизнью в комнате для административно-задержанных.

Вскрытие показало, что у погибшего есть повреждения внутренних органов, полученных при жизни. Сейчас устанавливаются обстоятельства появления этих травм.

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