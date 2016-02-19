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Полиция поймала находившихся в федеральном розыске тюменцев17 января в 18:33

  • Текст

Они арестованы.

В Тюмень доставили мужчин, находящихся в федеральном розыске, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Первый фигурант - ранее судимый 31-летний тюменец - скрывался от правоохранительных органов с 2014 года. Его подозревают в разбое. По данным следствия, мужчина похитил у местной жительницы 600 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты. Злоумышленника поймали в городе Минеральные Воды (Ставропольский край). Там местные полицейские задержали его по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Второго фигуранта поймали в Серпухове (Московская область) при попытке купить билет на самолет. Мужчина находился в розыске с 2014 года по подозрению в мошенничестве.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы.

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