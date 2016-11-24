Бюджетные деньги пропадали в течение двух лет.

В Горнозаводске перед судом предстанет депутат одного из сельских поселений. Народный избранник обвиняется в присвоении и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый в своем селе занимал должность директора бюджетного предприятия. По данным следствия, с апреля 2014-го по март 2016 года он снимал или переводил со счетов организации деньги, которые затем тратил на свои нужды. Так учреждение лишилось 3,2 миллиона рублей.

Депутату, имя которого не раскрывается, вменяются 5 эпизодов растраты. На его имущество наложен арест на сумму 3,7 миллиона рублей.