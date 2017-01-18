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В Прикамье грабитель облил жертву кислотойСегодня в 08:21

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Пострадавший в больнице с ожогом глаза.

Накануне в Прикамье был задержан подозреваемый в разбойном нападении и угоне - 32-летний ранее судимый житель Чайковского.

Как рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МВД по Пермскому краю, 16 января злоумышленник в подъезде одного из домов напал на 26-летнего мужчину, плеснул ему в лицо уксусной кислотой и, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевший смог оказать сопротивление, и грабитель сбежал. Мужчина госпитализирован с химическим ожогом глаза.

Спустя несколько часов тот же грабитель на перекрестке Советской - Вокзальной, угрожая водителю ВАЗа насилием, завладел машиной. Угнанное авто полицейские нашли брошенным на 4-м километре автодороги Чайковский - Воткинск.

Подозреваемый был задержан в окрестностях Чайковского. Установлено, что тремя неделями ранее он освободился из мест лишения свободы. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) и ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Задержанный посажен под арест.

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