Ямалец переехал знакомого снегоходом и бросил на морозеСегодня в 08:52
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Тот умер от переохлаждения.
На Ямале расследуется уголовное дело об убийстве 39-летнего жителя Тазовского района, которого переехали снегоходом и бросили умирать на морозе.
Январская драма разыгралась в селе Антипаюта. По версии следствия, 26-летний местный житель из неприязни жестоко избил своего знакомого, дважды переехал снегоходом, увез в тундру и бросил на холоде. Тот умер от переохлаждения.
Подозреваемый задержан, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ЯНАО.
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