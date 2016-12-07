Тот умер от переохлаждения.

На Ямале расследуется уголовное дело об убийстве 39-летнего жителя Тазовского района, которого переехали снегоходом и бросили умирать на морозе.

Январская драма разыгралась в селе Антипаюта. По версии следствия, 26-летний местный житель из неприязни жестоко избил своего знакомого, дважды переехал снегоходом, увез в тундру и бросил на холоде. Тот умер от переохлаждения.

Подозреваемый задержан, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ЯНАО.