Мужчина похитил школьницу.

В Оренбурге задержан 29-летний житель Пермского края, причастный к похищению школьницы.

Днем 17 января 2017 года возле дома №20/1 по улице Родимцева двое мужчин насильно усадили 12-летнюю девочку в белую "Ладу Гранту" с пермскими номерами и увезли в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по п.п. а, д ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

Спустя несколько часов машину с живой и здоровой девочкой и одним из ее похитителей нашли в поле возле городской свалки. Позже был задержан второй киднеппер - пермяк подтвердил свою причастность к произошедшему.

Расследование продолжается.