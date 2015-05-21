В Оренбурге задержали киднеппера из ПрикамьяСегодня в 09:44
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Мужчина похитил школьницу.
В Оренбурге задержан 29-летний житель Пермского края, причастный к похищению школьницы.
Днем 17 января 2017 года возле дома №20/1 по улице Родимцева двое мужчин насильно усадили 12-летнюю девочку в белую "Ладу Гранту" с пермскими номерами и увезли в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по п.п. а, д ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.
Спустя несколько часов машину с живой и здоровой девочкой и одним из ее похитителей нашли в поле возле городской свалки. Позже был задержан второй киднеппер - пермяк подтвердил свою причастность к произошедшему.
Расследование продолжается.
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