Он хотел заразить ее.

На Ямале вынесен приговор 38-летнему жителю Лабытнанги. Он признан виновным в изнасиловании малолетней девочки и попытке заразить ее ВИЧ-инфекцией. Мужчина проведет 20 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 21 мая 2016 года. Мужчина, распивая алкоголь во дворе, увидел школьницу и предложил ей прокатиться на велосипеде. Он отвез девочку к заброшенному дому, напоил пивом и изнасиловал, рассчитывая заразить ее ВИЧ. Но инфекция не передалась ребенку.

Затем ямалец отвез школьницу обратно во двор. Там его схватили родители ребенка, потерявшие дочь.

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