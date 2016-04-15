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Экс-ректора челябинского вуза обвинили в новых взяткахСегодня в 13:53

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На сумму более 2 миллионов рублей.

Бывшего ректора Уральского государственного университета физкультуры и спорта (УралГУФК) Евгения Орехова обвинили в 5 новых эпизодах взяточничества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в течение марта 2015 - мая 2016 года он получил от представителей коммерческих организаций более 2 миллионов рублей. За это ректор обеспечил предпринимателям победу в конкурсах вуза на проведение работ и оказание услуг.

Ранее Орехову вменялся один эпизод преступления. По данным следствия, 19 мая 2016 года он получил 200 тысяч рублей также за заключение контракта на оказание услуг вузу.

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