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ВС РФ оставил в силе приговор убийце продавца комиссионки в ТюмениСегодня в 16:05

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Он проведет за решеткой 21 год.

17 января 2017 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор 42-летнему тюменцу, который был признан виновным в убийстве продавца комиссионного магазина. Алексей Киюцен проведет 21 год в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено вечером 3 марта 2016 года. Злоумышленник хотел выставить на продажу DVD-плеер и шуруповерт. Сотрудник магазина оценил имущество в 1,6 тысячи рублей, однако хозяина вещей такая сумма не устроила – он рассчитывал выручить хотя бы 2 тысячи. Тогда преступник взял предложенные деньги, купил на них канистру бензина, облил 20-летнего продавца и поджег.

Молодой человек получил ожоги более 90% поверхности тела. Он скончался спустя 2 дня, не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали на территории Свердловской области, куда он уехал к матери. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), затем его переквалифицировали на пп."д, е" ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Тюменский облсуд вынес приговор 24 октября прошлого года. Сейчас вердикт вступил в силу.

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