Югорские сыщики поймали замглавы ЛангепасаСегодня в 14:40
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Объявленного в розыск.
В Югре арестовали замглавы Лангепаса, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, чиновник с октября 2016 года скрывался от следствия и был объявлен в розыск.
"11 января 2017 года он был задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - уточнили в следственном управлении.
По версии следствия, летом 2016 года замглавы Лангепаса потребовал от коммерсантов 1,5 миллиона рублей за содействие. К августу чиновник получил от них около 1 миллиона. 6 октября было возбуждено уголовное дело.
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