Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок мамеСегодня в 15:45
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Из багажника.
Оренбургские следователи раскрыли подробности спасения 12-летней школьницы, похищенной 17 января 2017 года.
Около трех часов дня во дворе жилого дома №20/1 по улице Родимцева 29-летний пермяк, приехавший в Оренбург на заработки, затолкал девочку в багажник белой "Лады Гранты" и вывез в окрестности городской свалки. Именно там киднеппер был задержан благодаря активной помощи волонтеров.
Находясь в багажнике, девочка не растерялась и позвонила маме, рассказав, что попала в беду. Женщина обратилась в полицию, и похищенную удалось найти по горячим следам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Первоначально говорили о двух похитителях, но эта версия не нашла подтверждения. Установлено, что задержанный пермяк выкрал ребенка самостоятельно. Мужчина проверяется на причастность к попытке нападения на двух девочек в Степном поселке Оренбурга. Решается вопрос о его аресте.
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