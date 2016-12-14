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СКР взялся за семью 7-летней екатеринбурженки-полуночницыСегодня в 17:01

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Виновным грозит год колонии.

Ночная прогулка екатеринбургской первоклассницы по Эльмашу обернулась уголовным делом. Оно возбуждено по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, будут выясняться причины нахождения девочки на улице и условия ее воспитания. Сейчас допрашиваются родственники ребенка и сотрудники школы. Истребована документация о состоянии здоровья первоклассницы, а также характеризующие материалы в отношении ее семьи.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает 1 год лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 18 января 2017 года. 7-летняя школьница перепутала ночь с утром и ушла в школу. Учебное заведение было закрыто, а попасть домой девочка не смогла - дверь в подъезд была закрыта. Мать первоклассницы была на работе, а дедушка и бабушка спали. В итоге ребенок два часа провел на улице. Школьницу заметил проезжающий мимо автомобилист. Он отогрел ребенка в машине и позвонил в полицию.

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В Екатеринбурге первоклассница гуляла ночью по Эльмашу

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