СКР взялся за семью 7-летней екатеринбурженки-полуночницыСегодня в 17:01
- Текст
Виновным грозит год колонии.
Ночная прогулка екатеринбургской первоклассницы по Эльмашу обернулась уголовным делом. Оно возбуждено по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, будут выясняться причины нахождения девочки на улице и условия ее воспитания. Сейчас допрашиваются родственники ребенка и сотрудники школы. Истребована документация о состоянии здоровья первоклассницы, а также характеризующие материалы в отношении ее семьи.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает 1 год лишения свободы.
Инцидент произошел в ночь на 18 января 2017 года. 7-летняя школьница перепутала ночь с утром и ушла в школу. Учебное заведение было закрыто, а попасть домой девочка не смогла - дверь в подъезд была закрыта. Мать первоклассницы была на работе, а дедушка и бабушка спали. В итоге ребенок два часа провел на улице. Школьницу заметил проезжающий мимо автомобилист. Он отогрел ребенка в машине и позвонил в полицию.
Новости по теме:
В Екатеринбурге первоклассница гуляла ночью по Эльмашу
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:38
СКР возбудил дело по факту падения глыбы льда на екатеринбурженку
Виновным грозит 2 года.Сегодня в 17:37
Югорских фильшивомонетчиков поймали с миллионом
Им грозит 15 лет.Сегодня в 17:34
ФАС проверит цены в российских аэропортах
Они слишком высоки.Сегодня в 17:32
Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!
Жить невмоготу.Сегодня в 17:21
Екатеринбургские бизнесмены облюбовали цокольные этажи
Для кофеен и барбершопов.Сегодня в 17:15
В Перми бомжа судят за убийство 10-летнего мальчика
Которого искали всем миром.Сегодня в 17:12
Выборы мэра Копейска состоятся 22 марта
После конкурсного отбора.Сегодня в 17:06
Снег "снес" крышу екатеринбургской остановке
Соседняя держится из последних сил.Сегодня в 17:03
В Кушве автобусам перекрыли дороги
Заваленные снегом.Сегодня в 17:01
СКР взялся за семью 7-летней екатеринбурженки-полуночницы
Виновным грозит год колонии.Сегодня в 16:58
Буш-старший попал в госпиталь в Техасе
Его выпишут через несколько дней.Сегодня в 16:53
Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
Он понижен до участкового.Сегодня в 16:51
Разбившийся на горке в Миассе школьник остается в реанимации
Но угрозы жизни уже нет.Сегодня в 16:47
Путин поддал ямальского газа в Европу
А нефти - в Китай.Сегодня в 16:47
ЕР набрала 8 желающих попасть в гордуму Екатеринбурга
И это не предел.
-
16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.14 декабря 2016 в 11:25
В Екатеринбурге новорожденная истекла кровью после операции
В частной стоматологии.13 декабря 2016 в 12:01
Врача отдали под суд за гибель 3-летней екатеринбурженки
Она впала в кому при лечении зуба.12 декабря 2016 в 13:26
В екатеринбургском детсаду скончалась 6-летняя девочка
Ей стало плохо.09 декабря 2016 в 09:44
В Екатеринбурге школьница попала под машину из-за плохого зрения
Она не различила сигналы светофора.18 ноября 2016 в 17:52
13-летняя екатеринбурженка отравилась лекарствами
Девочку увезли на скорой.17 ноября 2016 в 14:30
ДНК-тест вычислил отца ребенка 13-летней челябинки
Предположения подтвердились.09 ноября 2016 в 17:05
В Екатеринбурге ищут сбежавшую к сектантам школьницу
Из Ярославля.19 сентября 2016 в 15:00
В Екатеринбурге Mercedes сбил 5-летнюю девочку на "зебре"
Ребенка госпитализировали.19 сентября 2016 в 12:57
В Екатеринбурге задержали курганца за интимную фотосессию школьницы
Он выложил снимки в Интернет.
Главные новости
- Сегодня в 17:32Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!
- Сегодня в 16:53Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
- Сегодня в 15:45Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
- Сегодня в 14:32Мал "Полипласт", да вонюч
- Сегодня в 12:59Уральских спасателей посадят на голову друг другу
Аналитика
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.
Маршрут народного гнева
На карте Екатеринбурга.
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?