СКР возбудил дело по факту падения глыбы льда на екатеринбурженкуСегодня в 17:38
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Виновным грозит 2 года.
По факту падения ледяной глыбы на беременную екатеринбурженку с сыном возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел днем 17 января 2017 год возле дома на Шмидта, 72 . Женщину увезли в больницу, мальчик не пострадал.
Указанный дом обслуживает УК "Стандарт". Прокурорская проверка выявила, что организация не проводила очистку кровли от наледи и сосулек.
Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.
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