Виновным грозит 2 года.

По факту падения ледяной глыбы на беременную екатеринбурженку с сыном возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 17 января 2017 год возле дома на Шмидта, 72 . Женщину увезли в больницу, мальчик не пострадал.

Указанный дом обслуживает УК "Стандарт". Прокурорская проверка выявила, что организация не проводила очистку кровли от наледи и сосулек.

Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

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