×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми бомжа судят за убийство 10-летнего мальчикаСегодня в 17:15

  • Текст

Которого искали всем миром.

Дело об убийстве 10-летнего Кирилла, пропавшего в Перми летом 2016 года, дошло до суда. Обвиняемый – бездомный уроженец Ярославской области – признался, что это его вторая жертва, сообщают прикамские СМИ. Двумя годами ранее он расправился с собутыльником, а труп бросил в колодец возле теплотрассы.

Туда же, по материалам суда, 28-летний бомж спрятал и тело ребенка, которому перерезал горло. Это случилось 5 июня, в день, когда мальчик исчез. Родственники и волонтеры искали его несколько месяцев по всему региону.

Статья "Убийство двух человек" предусматривает от 8 лет до пожизненного заключения, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus