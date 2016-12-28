В Перми бомжа судят за убийство 10-летнего мальчикаСегодня в 17:15
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Которого искали всем миром.
Дело об убийстве 10-летнего Кирилла, пропавшего в Перми летом 2016 года, дошло до суда. Обвиняемый – бездомный уроженец Ярославской области – признался, что это его вторая жертва, сообщают прикамские СМИ. Двумя годами ранее он расправился с собутыльником, а труп бросил в колодец возле теплотрассы.
Туда же, по материалам суда, 28-летний бомж спрятал и тело ребенка, которому перерезал горло. Это случилось 5 июня, в день, когда мальчик исчез. Родственники и волонтеры искали его несколько месяцев по всему региону.
Статья "Убийство двух человек" предусматривает от 8 лет до пожизненного заключения, передает "Уралинформбюро".
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