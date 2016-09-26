На Южном Урале надругались над 14-летней девочкой 18 января в 18:10
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Под подозрением житель Каслинского района.
В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту надругательства над 14-летней девочкой.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, в преступлении подозревается житель Каслинского района. По информации следователей, он надругался над школьницей весной 2015 года.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения мужчине.
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