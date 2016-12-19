Югорских фильшивомонетчиков поймали с миллиономСегодня в 17:37
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Им грозит 15 лет.
В Нефтеюганске задержали членов ОПГ, подозреваемых в распространении фальшивых купюр. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, двух мужчин 27 и 24 лет взяли в момент передачи им полиэтиленового пакета с 1 миллионом поддельных рублей. Фальшивки им доставил водитель попутки, который приехал в Югру из другого региона.
Позже была установлена причастность к распространению поддельных купюр еще двух мужчин 25 и 22 лет.
Все задержанные нигде не работают. Ранее судимы не были. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг). Подозреваемые арестованы.
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