В Перми горничная обчистила хозяев на полмиллиона 18 января в 19:38
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Ее задержали.
Пермские полицейские задержали 39-летнюю горничную, которую подозревают в краже драгоценностей у хозяев дома в поселке Архиерейка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью, ущерб составил 636 тысяч рублей. Подозреваемая дала признательные показания. Часть похищенного у нее изъята.
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