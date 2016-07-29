Его повязали за взятку.

Командира взвода патрульно-постовой службы Нижнего Тагила застукали за передачей 20 тысяч рублей вышестоящему руководителю. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил "Уралинформбюро" представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга, таким образом подозреваемый хотел получить повышение. Он находится под подпиской о невыезде, вину не признает.

"Капитан полиции был задержан сыщиками 1 декабря прошлого года в 16.02 в придорожном кафе "Девичья Башня" при даче взятки в сумме 20 000 рублей вышестоящему руководителю ППС. По предварительным данным УСБ, денежные средства предназначались для решения вопроса о назначении его на более высоко оплачиваемую должность. Однако офицер, которому пытались вручить наличность, на сделку с совестью не пошел и проинформировал о криминальном предложении куда следует. Подозреваемый уже уволен с позором из системы МВД", - пояснил руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Непосредственному начальству взяточника дисциплинарное наказание не грозит - благодаря "принципиальной позиции по отношению к коррупционному проявлению".