В Красноуральске поймали пятого налетчика на химзавод18 января в 18:45
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По прозвищу Руся.
В Красноуральске задержали пятого подозреваемого в нападении на охранников химзавода. Это 27-летний местный житель по кличке Руся, ранее судимый за кражи и дезертирство, сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полицейские нашли оружие, из которого стреляли нападавшие. Изъяты обрез двуствольного ружья и два пневматических пистолета.
13 января 2017 года пятеро налетчиков, проникнув на территорию Красноуральского химзавода, ранили троих ЧОПовцев. Пострадавшие находятся в больнице. Выяснилось, что та же компания пыталась похитить с завода металлолом в декабре 2016 года, но получила отпор от охранников. В этот раз, выпив для храбрости, бандиты пришли отомстить за провал.
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