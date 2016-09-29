Педофила из Челябинска отправили в колонию на 13 лет18 января в 19:10
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Он надругался на 4-летней девочкой.
Суд вынес приговор 34-летнему жителю Челябинска, надругавшемуся над 4-летней девочкой.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено в ночь на 2 мая 2016 года. Пьяный мужчина через открытое окно забрался в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома, и надругался над спящим ребенком.
По решению суда он приговорен к 13 годам и 1 месяцу исправительной колонии строгого режима.
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