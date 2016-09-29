Он надругался на 4-летней девочкой.

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Челябинска, надругавшемуся над 4-летней девочкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено в ночь на 2 мая 2016 года. Пьяный мужчина через открытое окно забрался в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома, и надругался над спящим ребенком.

По решению суда он приговорен к 13 годам и 1 месяцу исправительной колонии строгого режима.