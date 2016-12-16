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"Экстремальная" горка Серова докатилась до уголовного дела18 января в 20:24

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Там травмировались 40 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам травмирования жителей Серова на главной ледяной горке города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, с конца декабря 2016 в "Ледяном городке", расположенном на площади около ДК Металлургов, пострадали более 40 горожан, в том числе дети. Все травмы были получены во время катания с ледяной горки.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В рамках судебно-медицинских экспертиз устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проверяется, соблюдались ли нормы безопасности при строительстве и эксплуатации "Ледяного городка".

Небезопасная горка была выявлена и в Новоуральске. Прокуратура города проверяет информацию о травмировании жителей.

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