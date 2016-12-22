17-летнего пермяка будут судить за изнасилование школьницыСегодня в 08:39
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И кражи.
17-летний житель Перми предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней и кражи. Преступления были совершены в августе-сентябре 2016 года.
По версии следствия, 17 августа пермяк забрался в дом к жительнице поселка Кукуштан, похитил ноутбук, 6 сотовых телефонов и электроинструмент на 28 тысяч рублей.
4 сентября, гуляя в одном из сел Пермского района с несовершеннолетней знакомой, он завел ее на территорию административного здания и изнасиловал.
Спустя неделю он обчистил один из домов в Кукуштане - его застукал сосед. Подросток сбежал, но позже был пойман.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью.
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