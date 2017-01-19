По подозрению в хакерстве.

В Испании задержан российский программист Станислав Лисов. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

Спецоперация проводилась в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола. Обвинение мужчине пока не предъявлено. Со слов супруги задержанного, он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле, пишет РИА "Новости".

Российская сторона направила запрос испанским властям с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания, передает "Уралинформбюро".