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В Испании российского программиста упрятали в тюрьмуСегодня в 09:45

По подозрению в хакерстве.

В Испании задержан российский программист Станислав Лисов. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

Спецоперация проводилась в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола. Обвинение мужчине пока не предъявлено. Со слов супруги задержанного, он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле, пишет РИА "Новости".

Российская сторона направила запрос испанским властям с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
787 Сегодня в 11:02

Работу ФБР и операции видно по всему миру работу ФСБ видно только в РФ видимо у них санкции и они невыездные...А реакция властей РФ к испанцам ноль значит будут и дальше отлавливать...

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