Пермяк напоил и едва не изнасиловал похищенную школьницуСегодня в 11:57
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Из Оренбурга.
Стали известны подробности похищения 12-летней школьницы в Оренбурге. Девочка в деталях описала следователям, что происходило с ней в тот день, передает "Лайф".
Школьница сообщила, что мужчина заставлял ее пить алкоголь, в который подмешивал белый порошок, и пил его сам. Он кричал и бил пленницу, когда та что-то делала не по его. Более того, мужчина пытался изнасиловать девочку - раздел ее и обнажился сам.
"Трудно было слушать ее рассказ и то, что он с ней делал. Он не просто к ней приставал, он раздел ее, но ему помешали полиция с волонтерами. Поэтому у него ничего не получилось", - поделился собеседник "Лайфа".
17 января 29-летний житель Краснокамска (Пермский край) силком запихнул юную оренбурженку в багажник "Лады Гранты" и вывез в район городской свалки. Девочку спас звонок маме - полиция быстро вышла на след похитителя, передает "Уралинформбюро".
Журналисты развернули свое расследование и выяснили, что мужчина когда-то служил в ГИБДД, но был уволен за проступок. После этого он "сильно запил, стал вести асоциальный образ жизни", цитирует "Pro Город" знакомого киднеппера.
Два года назад мужчина устроился на работу в торговую сеть, а в ноябре 2016 года был отправлен в Оренбург на открытие нового магазина. "Московский комсомолец" пишет, что коллеги подозревают пермяка в употреблении наркотиков. "Что с ним творилось, определить было трудно. Курил он траву или употреблял что покрепче, сказать не могу. Но это явно был не алкоголь", - рассказал один из них.
По словам волонтеров, во время задержания речь похитителя школьницы была несвязна. Он не пытался убежать или сопротивляться, стоял и шатался, руки висели как плети.
К настоящему моменту мужчина находится под стражей. Он пришел в себя, но совершенно не помнит произошедшее. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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