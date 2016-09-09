Ему грозит 7 лет колонии.

В суд направлено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя деревни Байболовка Пермского района. Он обвиняется в истязании 11-летнего сына, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что отец избивал мальчика больше года. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.