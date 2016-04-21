Воспитаннику скандального интерната на Ляпустина обожгли 35% телаСегодня в 12:59
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Во время купания.
В екатеринбургском доме-интернате для умственно отсталых детей на улице Ляпустина произошло очередное ЧП. Во время купания 11-летний мальчик получил ожоги 2 степени 35% тела.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, инцидент случился утром 19 января 2017 года. Санитарка вымыла ребенка, одела его и ушла по другим делам. Через некоторое время воспитатель учреждения заметила ожоги. Ребенка госпитализировали в детскую больницу.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Екатеринбургский интернат получил дурную славу после целого ряда ЧП. В 2014 году санитара учреждения обвинили в истязании детей, еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. А в январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка.
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