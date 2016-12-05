Министра спорта Прикамья не пустили на работуСегодня в 13:15
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До конца следствия.
19 января Пермский краевой суд продлил срок отстранения от работы главы минспорта Прикамья Павла Ляха. Крайней датой его "отлучения" теперь значится 3 февраля, передает "Уралинформбюро".
По данным местных СМИ, инициатором заседания стал сам чиновник – он пытался оспорить предыдущий судебный вердикт об отстранении. Однако суд принял решение продлить его срок вплоть до окончания следствия.
Согласно материалам уголовного дела, Павел Лях имеет отношение к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми. Чиновник содержится под домашним арестом.
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