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Жительница Братска убила двух своих детейСегодня в 14:12

  • Текст

После консультаций у психиатра.

Жительница Братска убила двух своих детей. Утром 19 января 2017 года 31-летняя женщина позвонила в отдел полиции и рассказала о содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По сведениям СМИ, мать задушила 5-летнюю дочь и 2-летнего сына одеялом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетних). Опрашиваются родные и знакомые семьи, назначены судмедэкспертизы.

Стоит отметить, что женщина ранее неоднократно обращалась за консультацией к психиатру.

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