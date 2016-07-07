После консультаций у психиатра.

Жительница Братска убила двух своих детей. Утром 19 января 2017 года 31-летняя женщина позвонила в отдел полиции и рассказала о содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По сведениям СМИ, мать задушила 5-летнюю дочь и 2-летнего сына одеялом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетних). Опрашиваются родные и знакомые семьи, назначены судмедэкспертизы.

Стоит отметить, что женщина ранее неоднократно обращалась за консультацией к психиатру.