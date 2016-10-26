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Свердловчанин закидал полицейских кирпичамиСегодня в 14:48

  • Текст

Его отправили за решетку на 2 года.

27-летнего жителя свердловского поселка Лобва, закидавшего полицейских кирпичами, отправили в колонию строгого режима на 2 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел вечером 11 августа 2016 года во дворе дома на Христофорова. Пьяный мужчина забрался на чужой сеновал и курил там - хозяйка вызвала полицейских.

Те не смогли вразумить выпивоху - он перебрался на крышу дома и начал кидаться в полицейских кирпичами, которые доставал из кладки трубы. Одному из правоохранителей кирпич угодил в руку.

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