Условно.

В Прикамье инструктора парашютно-пожарной команды поселка Гайны признали виновным в гибели парашютиста. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры.

Трагедия произошла в начале мая 2016 года. Погибший был допущен на борт самолета местного авиаотделения Пермского лесопожарного центра без инструктажа и соответствующего приказа. Во время прыжка у пермяка не раскрылся парашют - запасным он почему-то не воспользовался и погиб на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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