Новиков пообещал откупиться от пайщиков "Бухты Квинс"Сегодня в 14:43
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Лишь бы не сажали.
После привлечения худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве тот быстро нашел инвесторов, чтоб откупиться от пострадавших пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Во всяком случае, шансонье уверяет, что инвесторы для этого уже найдены, сообщает "Уралинформбюро".
Как заявил Александр Новиков на пресс-конференции 19 января 2017 года: "На сегодняшний день достигнуто соглашение и найден застройщик и инвестор, который выкупит паи у пайщиков. Желающие могут это сделать с сегодняшнего дня". Кроме того, по его словам, в перспективе планируется продолжить строительство в кооперативе. На что потребуется 1,5 миллиардов рублей, деньги уже так же найдены. Среди инвесторов он назвал ВТБ банк и бизнесмена Алибека Исаева.
Сразу же после мероприятия выяснилось, что слова худрука не совсем соответствуют действительности. Так, А.Новиков обещал, что желающие выйти из кооператива смогут получить свои деньги "сразу после пресс-конференции". В действительности же пайщикам лишь предложили самим обсудить все вопросы с юристом, представлявшим интересы инвестора, но денег не дали. "Юрист сказал, что конкретика будет завтра. Пока же всем раздали договора переуступки прав. Стандартные", - сообщил "Уралинформбюро" представитель пайщиков Андрей Графский.
Как следует из представленных договоров, свои деньги пострадавшие смогут получить не полностью. Выплачиваться средства будут по номиналу – ровна та сумма, которая была вложена 5 лет назад, согласно банковским квитанциям, без учета инфляции и процентов за пользование деньгами вкладчиков. "Непонятно, как будет решаться вопрос с теми, кто пришел позже, заключал договора переуступки с прежними пайщиками. Таких у нас 12 человек. Там, скажем, в договоре стоимость пая указана в миллион рублей, а на деле люди платили полтора-два", - отметил Андрей Графский.
Нет также и полной ясности пока и в том, кто именно будет выдавать деньги. По предварительной версии, озвученной на пресс-конференции, один из инвесторов войдет в состав членов кооператива и будет через счета ПЖСК выкупать для себя паи участников, решивших выйти из проекта.
Кроме того А.Новиков пообещал, что решившие остаться в кооперативе пайщики смогут получить свои квартиры. Стройку решено возобновить, первую очередь планируется сдать в конце 2017 года, вторую – в середине 2018. Придется ли им, как заявлялось ранее, доплачивать за жилье, пока остается не известным.
Стоит напомнить, что ПЖСК "Бухта Квинс" был организован А.Новиковым вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Под обещание построить комфортабельное жилье на окраине Екатеринбурга по низким ценам им удалось привлечь порядка 65 пайщиков, вложивших 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка неожиданно остановилась, деньги исчезли и с тех пор участники проекта несколько лет пытались привлечь шансонье к ответственности. По данным проходящего сейчас следствия, Новиков с Шилимановым вывели из кассы кооператива более 75 миллионов рублей.
Лишь в конце 2016 года А.Новиков был признан обвиняемым, после чего, находясь под подпиской о невыезде, улетел в Арабские Эмираты на переговоры с одним из возможных инвесторов. В СМИ фигурировала фамилия Алибека Исаева. Кроме того, за оставление Новикова на свободе ратовал глава ВТБ Андрей Костин.
Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", в сложившихся условиях барду срочно нужно найти веские основания, позволяющие снять с него обвинение в мошенничестве. Для этого необходимо, чтобы пайщики, как минимум, поверили в скорое получение денег или жилья. И убедить всех желательно до середины февраля, когда должен будет снова рассматриваться вопрос о мере пресечения для А.Новикова.
Сбор пайщиков для обсуждения заявлений А.Новикова назначен на вечер 19 января. "Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.
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Ха. А что говорят следователи по поводу схемы вывода денег пайщиков? Если есть схема, значит должны быть получатели денег. Ну, если деньги вернут пайщикам, то, понятно. без процентов, их прокрутили в банке, вполне возможно в том же ВТБ, проценты остались у банкиров и их подельников. В общем, дело ясное, что дело тёмное. Сейчас будет просто постоянный ор Новикова с целью запудривания мозгов всем, и пайщикам, и следователям, и прокуратуре. Он себя, понятно, будет расхваливать без зазрения совести, громко орать и всё такое.ответить
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