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В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смертиСегодня в 17:40

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На 7 лет.

Санитара Курганского наркологического диспансера признали виновным в избиении пациента до смерти. 27-летний мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В мае 2016 года в лечебное учреждение поступил агрессивный мужчина. Лечащий врач дал указание привязать его за руки и ноги к кровати.

Санитар несколько раз ударил пациента в живот и грудь. Спустя некоторое время потерпевший скончался из-за разрыва печени и кровопотери.

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