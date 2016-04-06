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Израиль разлучил Цыбко и ЮревичаСегодня в 16:26

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Экс-губернатор не выступит в суде.

Озерский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", заявить Юревича в качестве свидетеля пыталась сторона защиты.

Ее планам помешало то, что экс-глава Южного Урала сейчас находится на лечении в Израиле. Допрашивать его посредством видеоконференцсвязи суд отказался.

Также без удовлетворения было оставлено ходатайство защиты о вызове в суд экс-начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева, при участии которого в деле появился ряд материалов.

Следующее заседание состоится 6 марта.

По версии следствия, Константин Цыбко получил 1,5 миллиона рублей от Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте, а также 10 миллионов от гендиректора "Магнитостроя" Олега Лакницкого за поддержку его бизнес-интересов.

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