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В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиковСегодня в 19:16

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В ледовом городке.

18 января в Магнитогорске на улице Бориса Ручьева неизвестный набросился с кулаками на двух мальчиков 12 и 14 лет. Инцидент произошел в ледовом городке.

По сообщению местных СМИ, мужчина бил детей по голове и пинал в живот. Его остановили прохожие из-за чего он быстро ретировался и уехал на белой Kia. Один из школьников получил травму уха, у другого медики подозревают сотрясение мозга.

СУ СКР по Челябинской области начало доследственную проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

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