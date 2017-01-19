В ледовом городке.

18 января в Магнитогорске на улице Бориса Ручьева неизвестный набросился с кулаками на двух мальчиков 12 и 14 лет. Инцидент произошел в ледовом городке.

По сообщению местных СМИ, мужчина бил детей по голове и пинал в живот. Его остановили прохожие из-за чего он быстро ретировался и уехал на белой Kia. Один из школьников получил травму уха, у другого медики подозревают сотрясение мозга.

СУ СКР по Челябинской области начало доследственную проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.