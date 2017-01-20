Екатеринбургского покемонофила оставили в СИЗО19 января в 20:29
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До 22 февраля.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил срок ареста Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Он останется под стражей до 22 февраля 2017 года.
Перед заседанием блогер пожаловался журналистам, что у него "трения" с сотрудниками СИЗО, а также на нехватку книг. "В местной библиотеке в основном православная литература", - посетовал он. Кроме того, он заявил, что собирается после освобождения отправиться на гастроли со стендап-шоу.
Соколовский попал под прицел силовиков после того, как разместил на своем канале в YouTube видео о ловле покемонов, сопроводив его язвительными комментариями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).
В начале сентября 2016 года 22-летнего покемонофила взяли под стражу, но позже перевели под домашний арест. В конце октября Соколовского вернули в СИЗО - он нарушил условия домашнего ареста и общался с одним из свидетелей по своему делу (к нему приходила девушка). Адвокаты пытались обжаловать это решение, но безуспешно.
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